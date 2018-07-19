Сегодня, 08:46

Свое возмущение женщина подкрепила видеозаписью. Ролик появился в социальной сети «ВКонтакте».

На странице пользователя Марии Шиховой в «ВКонтакте» сегодня появилась видеозапись, на которой россиянка пожаловалась на недостаток асфальта на Крымском мосту. Видно, что женщина едет в автомобиле, предположительно грузовом или в автобусе, и снимает обочину стройки века. В качестве комментария предоставлена фраза: «Вот и весь Крымский мост, остальное насыпь».

Судя по кадрам, главная дорога выполнена из качественного асфальта, а сбоку у самого ограждения на ширине до 1 метра виднеется насыпь. Видимо, не этого ожидала россиянка от знаменитого Крымского моста. Пользователи не смогли развить тему потому, что автор видео ограничила комментарии к записи. И правильно сделала, поскольку ее бы ожидало осуждение, так как все в восторге от пути через Керченский пролив.