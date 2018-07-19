Апокалипсис уже близко: Алтайский шаман предрек «шторм тысячелетия»

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Человечеству осталось жить считанные дни, уверен предсказатель из Барнаула.

Крупнейшие катаклизмы этого года являются предвестником конца времён. Об этом заявил алтайский шаман Андрей Коробейщиков. Предсказатель заявил, что апокалипсис уже близко и он неизбежен. Мистик предрек «шторм тысячелетия», который накроет всю планету и обречёт людей на гибель. Случится он, как подчеркивает колдун, в ближайшее время. Ключевым сигналом к концу света стало извержение вулкана Килауэа.

Уже скоро он вновь активизируется, но в этот раз стихия будет иметь более разрушительные последствия. Вследствие извержения Гавайи уйдут под землю, что запустит цепную реакцию по всему миру. Шаман обращает внимание, что в последнее время периодичность подобных явлений стала чрезмерно высокой. Это говорит о том, что «весь мир уже кипит» и готовится к массовому разрушению. Предзнаменованием глобальной катастрофы он считает обнаружение на Телецкого озера перемещающегося 12-метрового объекта округлой формы. Последний оснащён странным оборудованием и датчиками внеземного происхождения. Пришельцы, по мнению Коробейщикова, знают о приближении большой беды и также готовятся к эвакуации.

Ранее ясновидящая рассказала, что конец света пройдёт в три дня. Весь мир покроет кромешная тьма, а по улицам грешников будут отлавливать демоны во главе с самим Сатаной.