В Красноярске назвали самые частые заболевания и их причины

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За полгода в регионе медиками обследованы 251966 человек. В 15602 случаях у красноярцев обнаружены заболевания.

Врачи, работающие в региональном Минздраве в Красноярске, назвали самые частые неинфекционные заболевания, а также их причины. Результат получился несколько неожиданным.

Оказалось, что причина 29% заболеваний неинфекционного характера состоит в неправильном питании или вредных привычках в избираемой пище.

У 15% обследованных с проблемами по здоровью, те возникли от того, что у них была недостаточной физическая активность.

Ещё 13,5% имеют медицинские проблемы, поскольку у них избыточный вес. У 12% красноярцев ухудшение здоровья вызвано курением.

У повышенного давления и отягощённой наследственности позиции гораздо ниже.

По болезням «места» распределились так. 7618 случаев связаны с болезнями эндокринной системы, нарушением обмена веществ и расстройствами питания.

Затем идут проблемы с системой кровообращения. Это 3973 заболевших. Проблемы с мочеполовой системой были зарегистрированы у 1229 пациентов.

Менее всего в Красноярске страдают болезнями глаз. Таких случаев было выявлено лишь 142.