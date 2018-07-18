Дикий медведь навестил горные курорты Сочи

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Косолапый гость не в первый раз навещает эту местность. Биологи уже привыкли к его визитам.

В Сочи прогулку дикого медведя по горному курорту «Горки город» удалось снять на видео с помощью камер видеонаблюдения. Главный научный сотрудник Кавказского биосферного заповедника Анатолий Кудактин сообщил, что дикий медведь не в первый раз навестил город. По его словам, он обитает в берлоге на Сахарной голове и опасности для людей не представляет. По мнению научного сотрудника, животное ищет пропитание, ест мушмулу, вишню, черешню. Отвадить медведя от мест, где живут люди, можно. Он считает, что резиновые пули будут в самый раз для того, чтобы животное больше никогда не захотело вернуться. А на горные курорты медведь забрел совершенно случайно в поисках пищи.

Ранее сообщалось, что в Сочи тот же медведь попытался прокатиться на эскалаторе около канатной станции возле Красной Поляны. Медведь в течение десяти минут, как было зафиксировано камерами видеонаблюдения, пытался проехаться на неизвестном ему устройстве передвижения.