В Telegram определили самого сексуального врио губернатора

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Опрос в очередной раз подтвердил, что зрелость, богатый накопленный опыт и точный ум нынче ценятся больше, чем юность и временная привлекательность, обычно сопровождаемые довольно ограниченным кругозором.

Недавно пользователям Telegram предложили выбрать самого сексуального врио губернатора из семи кандидатур. Подписчики на канале SexyGuber с энтузиазмом встретили данную идею, а за понравившегося претендента проголосовали более 900 человек. Недавно в Telegram определили победителя.

Самым сексуальным лидером конкурса с результатом 54%, что соответствует мнению 499 пользователей, стал 30-летний Дмитрий Артюхов из Ямало-Ненецкого автономного округа. Организаторы рейтинга поздравили лидера гонки, отметив, что обойти двух дальневосточных мачо молодому чиновнику было довольно сложно.

Сексуальность Сергея Носова из Магаданской области заметили 204 человека, что составило 22%.

Тройку лидеров замкнул Василий Орлов из Приамурья. За сексуальность врио проголосовали 90 подписчиков, или 10%.

У остальных кандидатов пользователи не усмотрели мужской привлекательности, а их сексуальность была отмечена слишком малым количеством голосовавших.