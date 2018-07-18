Амурский тигр был замечен на трассе под Мурманском

Сегодня, 20:23

На трассе под Мурманском очевидцам удалось столкнуться лицом к лицу с амурским тигром. С одной стороны, надо поймать, но всё же страшно, потому что он может оказаться диким.

Примечательно, что поблизости зоопарков нет. Даже частные экопарки отсутствуют. Амурские тигры не водятся в местности около Мурманска. Из-за этого есть подозрения, что просто из-за аномальной жары «большая киса» сбежала в эти леса. Сотрудники правоохранительных органов прибыли на место инцидента.

На кадрах, появившихся в Сети, слышно, что патрульный не очень хочет поймать дикую кошку. Амурский тигр заставил волноваться и местных жителей. В Мурманске многие с переживанием стали следить за новостями поимки «котёнка». Некоторые отмечают, что неподалёку от леса находятся частные дома богатых людей, и кто-то мог дома держать тигра, но о пропаже заявлений ещё не было.