Собянин утверждает, что экологическая ситуация в Москве улучшается

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По словам мэра, это происходит вопреки увеличению количества автомобилей в городе.

90% загрязнения воздуха в большом городе приходится на вредные выбросы автомобилей. Собянин утверждает, что причиной улучшения экологии в Москве является ужесточение требований к используемому топливу, а также реализация администрацией столицы различных проектов. То, что экология столицы улучшается – результат успешной работы.

Экологическая ситуация, по словам Собянина, очень сильно зависит от того, какая доля жителей Москвы предпочитает общественный транспорт личному автомобилю. Стимулирование людей к поездкам на метро, в автобусах будет способствовать улучшению здоровья людей, чистоте воздуха и экологии Москвы.

Очень важно внедрение нового экологического городского транспорта.

Мэр Москвы рассказал также, что экология также учитывается и при строительстве жилых домов. Новые стандарты строительства позволяют возводить здания на 15-25 процентов экологичнее. Это новые требования к коммунальным сетям, к уборке и сортировке мусора.