Путин поддержал идею введения паспорта болельщика Fan ID

Сегодня, 16:10

Ольга Голодец, вице-премьер России по вопросам культуры, спорта и туризма, выступила с предложением ввести аналог паспорта болельщика (Fan ID) также на различных культурных и массовых мероприятиях, проводимых в России.

Владимир Путин поддержал эту идею и сказал, что, возможно, такая персональная электронная карта зрителя будет применяться в России и впредь. В первую очередь это будет касаться иностранных зрителей и болельщиков. По поводу паспортов болельщика для россиян вопрос пока открыт.

Fan ID, который использовался во время чемпионата мира по футболу, представлял собой карточку с информацией о владельце на двух языках – русском и английском. Этот документ давал право прохода к месту проведения матча. Всего было заказано 1,83 млн паспортов болельщика.

В Госдуму внесен законопроект о продлении срока действия выданных паспортов болельщика до 31 декабря 2018 года. Это сделано с целью стимулирования повторного посещения туристами России.

Целесообразность введения Fan ID и впредь в первую очередь и вызвана возможностью привлечения большего потока иностранных туристов.

Организаторы ЧМ в Катаре заявили о том, что собираются использовать российскую систему Fan ID при организации чемпионата у себя.