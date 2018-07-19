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Жительница Ольховки едва сама не отправилась в мир иной после того, как стала свидетелем мистического явления.

Месяц назад семья поминала в доме главу семьи. После проведения траурного застолья, родственники и близкие удалились, а в помещении остались только дочь и сын усопшего. После пережитых переживаний, они разошлись по комнатам и легли спать. Женщина рассказывает, что проснулась среди ночи, поскольку почувствовала неладное. Оказалось, что волгоградка после поминок отца увидела у себя в ногах «призрака».

Женщина закричала от страха, и на крик прибежал ее брат, который вышвырнул ночного гостя на улицу. Он ей рассказал, что это вовсе не призрак, а 23-летний сосед, который перебрал и просто решил «отдохнуть» на кровати в доме умершего.

Как сообщают следователи, мужчина нарушил закон и теперь ему предъявляют статью «Незаконное проникновение в жилище». Максимальное наказание, которое можно получить за эту статью – арест сроком на три месяца.

Парня, скорее всего, не посадят. У него есть четверо детей, а это является смягчающим обстоятельством в деле. Кстати, супруга подозреваемого родила ему четвертого наследника во время расследования.