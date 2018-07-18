Жителей Москвы успокаивают из-за атак летающих муравьев

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Ужасающие насекомые эволюционировали и превратили жизнь в ад, признаются москвичи.

Москву испытывает аномальная температура воздуха. Вместе с этим людей проверяют на прочность и другие неприятные ситуации. Жителей столицы успокаивают специалисты из-за атак летающих муравьев. Людям предлагают абстрагироваться и не обращать внимание на смену территории обитания этого вида насекомых.

«Большое количество летающих муравьёв, которое наблюдается в настоящее время в Москве, - естественно и кратковременное явление», - уверяют исследователи.

Напомним, что муравьи – это изначально насекомые бескрылые, однако у некоторых видов в определенный период крылышки все же появляются в теплое время года.