В Челябинске продают самые вредные дыни

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В результате проведения проверки дынь на различных рынках России специалисты пришли к неутешительным выводам для жителей Челябинска. На городских рынках данный продукт в 26,6 раз превышает нормы содержания вредных веществ.

С наступлением сезона фруктов и ягод, жители России стараются побаловать себя и детей полезными и вкусными дынями или арбузами. Для выявления их качества специалисты провели исследование дынь и других фруктов на содержание нитратов в различных регионах России. В ходе проверки установлено, что все исследуемые экземпляры имели завышенное содержание нитратов.

Наиболее безопасными все же являются черешни, абрикосы и сливы, а вот наибольший переизбыток нитратов зафиксировано в дынях – в 26,6 выше нормы. Специалисты сообщают, что определить уровень нитратов в продукте потребителю довольно сложно, но иногда внешние признаки переизбытка вредных веществ видны невооруженным глазом. Так, известно, что всегда много нитратов в самых больших ягодах и фруктах или в самых маленьких, в которых они еще не успели раствориться.

Такое исследование инициировали активисты проекта «Народный контроль». Известно, что при попадании нитратов в организм человека они приводят к слабости, снижению артериального давления. Добавляют пестициды во время выращивания фруктов и овощей для увеличения массы плода и скорейшему его созреванию.