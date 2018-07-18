На подоконнике 5 этажа в Арзамасе заметили ребенка

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Летальным исходом мог закончиться этот вопиющий случай, уверенны соседи с 4 этажа.

На подоконнике 5 этажа жители Арзамаса заметили маленького ребенка. Малыш самостоятельно взобрался на высоту и стоя наблюдал за происходящим на улице. У пользователей Сети увиденное вызвало шок и рассеянность, поскольку герой ролика действительно в гордом одиночестве гуляет по высотному подоконнику.

Решить вопрос с родителя не удалось, поскольку во время инцидента они отсутствовали в квартире. Как сложилась ситуация с малышом, не ясно, поскольку короткий ролик оказался частью материала для не слабонервных.

Ранее, в соцсети пользователи более 155 тыс. раз просмотрели короткий 13-секундный ролик, который демонстрирует процесс игры мамочки с грудным ребенком.