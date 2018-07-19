В России владельцы смартфонов опасаются слежки

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Специалисты аналитической компании В2В International провели исследование для «Лаборатории Касперского». Оказалось, что половина владельцев смартфонов боятся делать поисковые запросы из-за тотальной слежки.

В августе прошлого года социологи аналитической компании В2В International провели исследование среди 1018 жителей России на предмет их предпочтений в пользовании смартфоном. Оказалось, что 59% респондентов уверенны, что посторонние всегда могут влезть в их гаджет и посмотреть личную информацию, а 49% опасаются, что через мобильное устройство может проводиться слежка за ними при помощи геолокации.

Известно, что 58% опрошенных сообщили, что не проверяют разрешения мобильных приложений, которые были ранее установлены на их смартфоны с устройствами Android и iOS. А 28% владельцев мобильных телефонов не запрашивают разрешения во время загрузки или установки новых приложений.

Проанализировав результаты исследования эксперты «Лаборатории Касперского» убеждены, что все опасения, которые высказали россияне, имеют под собой основания. Напомним, что ранее исследователи доказали, что приложения могут не только иметь доступ к огромному объему личных данных пользователя, но и производить действия в фоновом режиме даже без уведомления хозяина гаджета.