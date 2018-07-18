«Тайна алтайских сокровищ»: Откуда в Барнауле взялись масонские символы?

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Тонны золота и серебра покоятся в рудниках Западной Сибири. Охраняет их «чудь белоглазая», а разыскать вход в таинственные шахты не могут более 250 лет, рассказывают историки.

Во времена правления Елизаветы промышленник Акинфий Демидов добился разрешения на разработку меди в алтайских рудниках. Обманув императрицу, бизнесмен начал выкачивать из недр Западной Сибири золото и серебро, однако в 1744 году обман был раскрыт. Основанные Демидовым предприятия в Барнауле были распроданы, а Елизавета ломала голову, кто помогал Акинфию обманывать императорский дворец.

Согласно одной из версий, промышленник подружился с «чудью белоглазой» - пещерными карликами, предпочитающими никогда не выходить на поверхность. О сотрудничестве Демидова с «маленькими людьми» свидетельствуют заводские корпуса со странной архитектурой: низкие потолки и узкие окна. Все для удобства подземных гномов, полагают историки.

С увольнением Акинфия Елизавета «запечатала» рудники с алтайскими сокровищами до приезда в Барнаул Андриса Беера. Представитель масонской ложи возобновил добычу золота и серебра, однако работа приносила лишь убытки. Разыскать вход в пещеры с немыслимым богатством и обнаружить следы «чуди белоглазой» не удается вот уже более 250 лет.

Именно тайна алтайский сокровищ дает ответ на вопрос: откуда в Барнауле взялись масонские символы? Абсолютно не вписывающиеся в архитектуру Планетария колонны – это наследие масонской ложи. Представители тайного общества в Западной Сибири работали, жили и умирали, а на надгробиях соратников Беера до сих пор красуются масонские символы, подытожили эксперты.