Вчера, 23:45

Российские ювелиры создали новое устройство «Консьерж», которое декорировано золотом. Оно воспроизведено в стиле русской роскоши.

Российский бренд Caviar производит элитные смартфоны и различные аксессуары, которые указывают на высокий статус человека. Ювелиры представили люксовую версию «Яндекс.Странции» - «Консьерж», которая декорирована золотом. Такая разработка получила название «Консьерж» и представлена в стиле а-ля рус.

Напомним, что разработчики Яндекс летом презентовали умную станцию, которая поможет пользователям при помощи голосового помощника, управлять различными домашними процессами, такими как набор номера телефона, установка времени сигнала будильника, включение и выключение музыки и телевизора, а также многие другие. После появления такого гаджета, дизайнеры российского люксового бренда образовались, что у них появилась возможность роскошно и патриотично оформить технологический продукт, который полностью создан российскими производителями.

Разработчики Caviar попытались отразить в умной станции русский характер и стиль. Для этого создали три вида дизайна гаджета. Первый дизайн довольно лаконичен – темный корпус инкрустирован массивными золотыми элементами – Двуглавым Орлом и строками из гимна страны. Во второй модификации «Яндекс. Станция» полностью окутана золотым кружевом и имеет такие же массивные золотые элементы, как и первый вариант. Третий же вариант представлен в золоте и малахите и выглядит он больше как предмет искусства, а не как техническое приспособление. Такой экспонат займет достойное место не только на письменном столе, но и в музее.