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Сенсационное открытие «закроет» лес для сладкоежек, уверен диетолог.

Ученые кафедры зоологии беспозвоночных Томского госуниверситета (ТГУ) раскрыли неожиданный выбор во вкусовых предпочтениях клещей. После лабораторных исследований зоологи раскрыли неизвестный ранее фактор, которым руководствуются клещи. Также в 2018 году, на сезон активности клеща, были осуществлены множественные плановые акарицидные обработки. С 1 июня было охвачено 111 тысяч га из 130 планируемых, сообщает Минздрав.

В целом, показатели остались на уровне прошлого (2017-го) года, утверждают специалисты, но улучшения есть. После детального изучения вопроса, оказалось, что полные люди привлекательнее для клещей, чем худые. Связать такой факт очень просто с реальной жизнью, поскольку диетологи утверждают, что полные люди «вкуснее», а их кровь более насыщена. На данный момент. Активность клещей уже снижена в связи с подготовкой к сезону спячки.