Под Воронежем будет построена новая школа

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Строительная компания «Выбор», которая подконтрольна депутату воронежского парламента Александру Цыбаню, займется осуществлением громкого проекта. Вскоре дети в Ямном смогут сесть за парты абсолютно нового учебного заведения.

Власти Воронежской области проводили аукцион по строительству средней школы в Ямном. Участником таких торгов стала всего одна компания, и та принадлежащая местному депутату Александру Цыбаню. Сообщается, что заказчиком данного строительства выступает администрация Рамондского района.

Известно, что закончится строительство должно до 1 сентября 2020 года, а строительство будет проводиться за счет федерального, областного и муниципального бюджетов. Финансирование будет разбито на три части и в текущем году строители должны освоить 44,8 миллионов рублей, в 2019 – 288 млн рублей, в 2020 – 361,3 млн рублей. Согласно технической документации, новая школа будет расположена по адресу – улица Ольховая, 19, а выделенный под нее участок составит шесть гектаров. Средняя школа будет иметь три этажа, одновременно она сможет принять 1,1 тысячу учащихся, а общая площадь составит 16,5 тысяч квадратных метров.