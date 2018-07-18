Житель Вологды на улице нашел книгу Толстого 1900 года

Сегодня, 10:28

Вологжанином был обнаружен третий том полного собрания сочинений Алексея Толстого.

Житель Вологды на улице нашел раритетную книгу, которая по нынешним меркам оценивается минимально в 4 тысячи рублей. Редкое издание 1900 года с золотым тиснением и портретом автора книги житель города нашел, когда участвовал в уборке города по его благоустройству. Стоит отметить, что нашедший книгу не стал присваивать себе находку, а передал ее в Вологодскую научную библиотеку имени Бабушкина.

Фонд музея пополнил такого рода первый экземпляр – по словам сотрудников, у них не было еще таких ценных книг. Самые ценные книги, которые хранятся в типографии – работы М. М. Стасюлевича 1898, 1899 и 1900 гг., но они имеют куда более скромное оформление. Сотрудники с сожалением отмечают, что редкие экземпляры книг не ценятся жителями Вологды.

Удивительно, но подобные находки обычно люди присваивают себе. Такие книги сейчас очень редкие, поэтому раздобыть их не так-то просто. Горожане гадают, кто мог выбросить ценную историческую вещь, как мусор.