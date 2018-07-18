«Охотились за хулиганами, а поймали призрака»: Дух мертвого солдата СССР вернулся с войны

Сегодня, 09:13

Душа советского танкиста блуждает по улицам родного села в поисках невесты.

Жители литовского города Биржай установили рядом с домом культуры камеру уличного наблюдения, дабы узнать, кто по ночам «украшает» стены граффити с нецензурными словами. Охотились за хулиганами, а поймали призрака, более 70 лет блуждающего в поисках родительского дома и заждавшейся возлюбленного невесты.

Дух мертвого солдата СССР вернулся с войны, а тело осталось под руинами Берлина, рассказывают литовцы. Вблизи запечатленного на фото перекрестка ранее стояла хижина советского танкиста. Пообещав родителям и будущей жене вернуться живым, смельчак ушел на фронт, погибнув во время штурма логова нацистского зверя.

Вернувшись только сейчас, блуждающая десятилетиями душа солдата не смогла застать живыми родителей и не нашла следов невесты. На месте родного дома теперь стоит небольшой ДК, а идти призраку некуда, ведь у него даже нет собственной могилы.

Скептики призвали авторов скандального фото поменьше играться с фотошопом, а вот любители «паранормальщины» не сомневаются, сотни тысяч подобных душ можно «поймать на камеру» возле родительских домов умерших в кровавых боя участников ВОВ.