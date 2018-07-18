В Смоленске коммунальщики уничтожили пандус для инвалидов

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Люди с ограниченными возможностями, которые проживают по улице Юрьева в Смоленске, столкнулись с серьезной проблемой – попасть на улицу стало гораздо сложнее. Такой сюрприз для них сделали сотрудники управляющей компании.

В социальных сетях и на городских форумах Смоленска возмущенные жители дома по улице Юрьева поделились своим горем – в один из дней они просто не смогли попасть на улицу. Оказалось, что пандус, который был установлен специально для инвалидов, оказался заварен арматурой. После того, как жители стали выяснять, кто же сделал такую подлость – оказалось, что это работники коммунальной службы, которые обслуживают данную территорию.

За разъяснениями обратились в управляющую компанию, где жителям сообщили, что один из жильцов подъезда жаловался на то, что пандус мешает ему. Именно после этого и было принято решение об уничтожении пандуса. Жильцов дома, которые имеют ограниченные возможности в передвижении, просто не знают, как им теперь попадать на улицу, ведь самостоятельно преодолеть ступеньки они не могут.

Руководство управляющей компании обещает разобраться в ситуации и удовлетворить требования обеих сторон, но сроки пока не установлены.