Роспотребнадзор назвал регионы с самыми высокими показателями ВИЧ-инфекции

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В связи с неблагоприятной эпидемиологической ситуацией по ВИЧ-инфекции, в РФ ведется контроль и регистрация заболеваемости во всех субъектах страны.

Как сообщают представители федеральной службы, от иммунодефицита за 2017 год из 943 999 зараженных человек умерли 270 тыс. Хоть прирост инфицирования уменьшился за последние годы (с 10% до 2,2%), но служба обеспокоена новыми случаями заболеваний. Роспотребнадзор провел проверку и назвал регионы с самыми высокими показателями ВИЧ-инфекции.

В трех российских городах проживает половина больных ВИЧ. Оказалось, что больше всего ВИЧ-инфицированных живет в Свердловской области – с иммунодефицитом там проживает 1741,4 на 100 тыс. населения.

Второе место заняла Иркутская область – на 100 тыс. населения там зарегистрировали 1729,6 случаев. А замыкает тройку Кемеровская область – на 100 тыс. местных жителей зафиксировали 1700,5 случаев.

Как указано в докладе службы, пути инфицирования ВИЧ разнообразны и заражаются в основном люди не из уязвимого слоя населения – 53,5% случаев. А вот от употребления наркотиков россияне заражаются меньше – этот показатель упал до 43,6%.