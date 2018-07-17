Экс-глава Минобороны ДНР Стрелков с уважением рассказал о бойцах «Вагнера»

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Бывший министр обороны ДНР Игорь Стрелков некоторое время нигде не появлявшийся и хранивший молчание, прервал его и рассказал о своем знакомстве с так называемыми добровольцами из ЧВК «Вагнер».

На своей странице в соцсетях Стрелков выложил целую серию публикаций, которые, по его словам, были продиктованы возмущением из-за различных псевдорасследований либеральных СМИ и высказываний от русофобов в адрес бойцов.

Сам Стрелков не скрывает, что не поддерживает сирийскую кампанию, но попытки различных проплаченных журналистов создать негативный образ добровольцев не смог оставить без ответа. Он отметил, что борьба с терроризмом, которую ведут ЧВК «Вагнера» очень важна, и ее бойцы, которых Стрелков называет профессионалами своего дела, отправляются в САР совсем не ради денег.

По рассказу бывшего министра обороны ДНР, он впервые встретился с добровольцами в конце 2014 – начале 2015 годов, тогда они приехали на территорию непризнанной республики. Стрелков отметил, что 90% добровольцев - это славяне из России, Белоруссии и Украины, которые имеют богатый опыт ведения боевых действий, а руководят ими командиры, прошедшие не одну войну.

Экс-министр выделил не только высокий профессионализм добровольцев, но и храбрость. А в последние годы требования к бойцам стали еще строже и в ряды добровольцев стали брать самых лучших.

Основным же, по словам Стрелкова, является то, что в ЧВК нет ни одного так называемого «наемника», который бы отправился воевать ради денег с кем угодно. Как подчеркнул Игорь Иванович, в группе Вагнера состоят люди, стремящиеся служить благому делу и защищать «русский мир», а не идти воевать, как это принято в среде наемников, воевать против того, за кого заплатят. Бывший глава Минобороны признался, что если бы подобные отряды существовали во время Первой чеченской войны, то он был бы горд стать их частью.

Одним из важных факторов, который вызывает еще большее уважение к добровольцам, является то, что в отрядах царит простая человеческая атмосфера с взаимным уважением, а бойцы ведут себя как настоящие герои, готовые до последнего защищать Родину, свои семьи и делать все, ради сохранения мирного неба.