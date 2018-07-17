«Думала, не потянут»: Киевского блогера впечатлил Крымский мост

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Визит в Крым приятно удивил Татьяну Монтян, а впечатляющая переправа через Керченский пролив и знаменитая железнодорожная арка вызвали восхищение.

После посещения знаменитого Крымского моста восторгу киевского блогера и адвоката Татьяны Монтян не было конца. На своем YouTube-канале она опубликовала видеоролик во время пересечения Керченского пролива. Удивленная столь приятным путешествием блогер отметила, что вид просто потрясающий, «инфраструктуру для фотографирования сделали как раз так, чтобы была видна знаменитая арка».

Народ бьет рекорды - кругом много фотографирующихся людей, что не удивительно, ведь место красивейшее, а сам Крымский мост достоин восхищения. «Думала, что не потянут, зная геологические условия», - добавила Монтян, с детства убежденная, что мосту на этом участке не бывать никогда.

Она искренне порадовалась за Керчь, которая получила инфраструктуру для сообщения с берегом, достойную стать новым достопримечательным объектом и визитной карточкой полуострова. Крымский мост уже относят к перечню семи туристических чудес России.