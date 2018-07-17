Армия «зомби» в окне загадочного дома напугала жителей Ростова

Сегодня, 20:19

«От увиденного можно умереть со страха», - шокированные подростки больше никогда не рискнут гулять по темным улочкам города поздней ночью.

Многочисленная армия «зомби» в окне старого, загадочного дома сильно напугала молодых жителей Ростова. Прогуливаясь по ночному городу в кромешной темноте, подростки наткнулись на пустующий дом, из окон которого выглядывали оголенные манекены. Они «рассматривали» прохожих своими ужасающими, пустыми глазами, вселяя в их сердца страх. Подростки сделали пару фотографий, а затем стремительно убежали прочь от жуткого дома.

Позже они опубликовали снимки в социальных сетях, добавив, что «от увиденного можно просто умереть со страха».