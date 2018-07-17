«Анонимно и качественно испортим авто»: В Воронеже рекламируют вандализм

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Такие услуги теперь рекламируют на городских столбах, лавочках и даже на асфальте.

В Воронеже стали появляться необычные объявления. В них рекламируют вандализм, а именно - услуги, которые относятся к противозаконным действиям. Если точнее, то реклама гласит: «Анонимно и качественно испортим авто». В объявлении есть контактный номер телефона, через который исполнитель доступен по WhatsApp и СМС. С исполнителем можно связаться и через Telegram. Чтобы у возможного заказчика не возникло сомнений – в объявлении есть рисунок, на котором изображен охваченный огнем автомобиль. Это дает основание полагать что под «испортим» подразумевается, в том числе, поджог по заказу.

Стоимость услуг в объявлении не указана, но в Сети некоторые пользователи, обсуждая запечатленную на видео такую работу, называют суммы от 80 тыс. рублей и выше. Есть также мнение, что это делают приезжие, которые останавливаются в городе на пару дней и затем уезжают, чтобы избежать преследования правоохранительных органов.