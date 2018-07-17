«Проклятие или зачистка масонов»: Эксперты рассказали о загадочных смертях коллег Задорнова

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С 2015 по 2018 года десяток исследователей альтернативной истории скончались при загадочных обстоятельствах. Специалисты рассказали о некой закономерности в их кончинах.

Целый ряд известных российских учёных, изучавших древнеславянскую культуру, ушли из жизни таинственным образом. Только за последние 3 года при загадочных обстоятельствах скончались 6 научных коллег Задорнова.

Среди учёных была Светлана Жарникова, скончавшаяся в 2015 году на 70-м году жизни. Она доказывала северное происхождение ариев, которые стали основой для многих цивилизаций.

Андрей Скляров скончался в 2016 году на 56-м году жизни. Он был автором различных работ по альтернативной истории человечества. На 52-м году жизни в 2017 году скончался уфолог и исследователь аномальных явлений Вадим Чернобров. Он изучал параллельные миры и «тайны времени». В том же 2017 году умер Андрей Синельников, который изучал тайные общества и масонов.

Однако самым известным из всех был Михаил Задорнов, умерший тоже в 2017 году. В последние годы жизни артист был увлечён альтернативной историей древней Руси.

Эксперты рассказали, что всех их объединяет одно – они были авторами альтернативных работ. В научном обществе их буквально высмеивали. Тот же Задорнов не просто попадал под критику, он лишился львиной доли популярности за свои нелогичные и антинаучные суждения.

По словам специалистов, возможно альтернативные учёные были не просто шоуменами и о их смертях стоит задуматься. Возможно, они приблизились к некой истине, которая их и погубила. Эксперты считают, что их могли уничтожить те же масоны, о которых они не раз высказывались. Возможно, что иллюминаты просто решили «убрать» всех «недоброжелательных просвещённых», которые старались открыть обществу правду.

Религиоведы в данном вопросе думают иначе. По их мнению, умершие учёные изучали язычников, что является большим грехом в христианской религии. Тот же Задорнов буквально поклонялся идолам, а идолопоклонничество считалось тяжёлым грехом. Перед самой смертью артист исповедовался в церкви и вернулся к христианству, после чего скончался.

В это же время фанаты теории заговора всё же уверены, что исследователей уничтожили масоны. Дело в том, что смерти происходили с периодичностью буквально в несколько месяцев. Такая закономерность показывает, по мнению специалистов, что учёные хотели раскрыть тайну масонов, но им сделать этого так и не дали. Были ли это проклятие, или зачистка масонов, а может и обычная случайность, эксперты не знают.