Сегодня, 18:42

Соцсети взволнованы страшной картиной и боятся сегодняшней ночи из-за неведомой угрозы.

Девушка смогла запечатлеть необычные облака над Смоленском. Город стал заложником приближения непогоды. Над Смоленском нависли «облака Армагеддона». Необычный внешний вид облаков испугал людей. В социальных сетях обсудили вероятность прихода «конца света», с сарказмом констатировали наличие опасности от Вселенной, даже появилась теория вторжения гуманоидов на Землю.

Чтобы объяснить происходящие, метеоролог рассказал, что данный тип туч классифицируется как грозовой вал. Облака окрашены в тёмные цвета и выглядят как ком по всему небу. В этот раз для горожан этот факт не стал сюрпризом, и напуганные люди осознали, что угрозы их жизни со стороны грозовых облаков все-таки нет.