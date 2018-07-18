Неизвестные подарили многодетной семье из Кирово-Чепецка дорогие смартфоны

Сегодня, 06:30

Благодетели из Казани, приславшие дорогостоящие подарки детям, предпочли остаться неизвестными.

Многодетная семья из Кирово-Чепецка как может борется с финансовыми трудностями. Мать Ирина самостоятельно занимается воспитанием дочери и пятерых сыновей. Она обратилась к неравнодушным людям с просьбой помочь ей, но не думала, что отзовутся жители другого региона.

Мать Ирина рассказала, что позвонил мужчина и спросил адрес, куда можно доставить помощь. А вскоре семья получила посылку из столицы Татарстана: неизвестные люди подарили им дорогие смартфоны, ранцы и канцтовары. Женщину очень растрогал поступок.

Незнакомцы подарили многодетной семье совершенно новые дорогие вещи. Неизвестные люди не захотели себя назвать, сказали только, что помогают, потому что могут. Им достаточно знать, что эти вещи действительно нужны детям.

Не так давно многодетной семье подарили мультиварку и письменный стол. Многодетная мать безмерно благодарна за помощь и говорит, что раньше сомневалась в том, что в мире остались добрые люди.