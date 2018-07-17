«Секс с Дьяволом»: Эксперты рассказали случаи, когда сатана лично насиловал людей

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Сатана несколько раз изнасиловал женщину в демонических оргиях, после чего подарил ей обручальное кольцо. Об этом рассказала сама пострадавшая.

В традиционных христианских текстах Дьявол изображается в сексуальном облике. В богословии и мифологии зачастую сатана появляется в образе молодой сексуальной соблазнительницы, которая всегда знает предпочтения человека-жертвы в интимной близости.

Самый простой способ заняться с Дьяволом сексом – это колдовство и чёрная магия. Именно эти характеристики были, по сути, первым правилом. Эксперты рассказали, что случаи, когда у людей был секс с сатаной, встречаются довольно часто. В доказательства они привели несколько историй, когда Дьявол лично насиловал людей.

Современная христианская писательница Ребекка Браун рассказала, что она была знакома с женщиной, которую звали Элейн. Она была жрицей Церкви Сатаны в подростковом возрасте. Элейн рассказала, что после сатанинских оргий за Дьявола можно выйти за муж. По словам женщины, он пришёл к ней и несколько раз и изнасиловал. После этого, сатана явился в белом костюме и подарил Элейн обручальное кольцо с надписью «вот невеста принца мира». По словам женщины, их секс был очень жестоким.

Специалисты-религиоведы также приводят случай, который в 2015 году произошёл с жительницей Техаса Изабеллы Мирослав. Женщина рассказала, что Дьявол пришёл к ней ночью и изнасиловал её, заявив, что у них родится сын. Малыш действительно появился на свет. Изабелла рассказала, что антихрист в возрасте 12 лет станет главой США и всего мира.

Другая жертва изнасилования Дьяволом по имени Контесса Адамс заявляет, что Тёмный Лорд изнасиловал её во сне в 1979 году. После этого женщина больше не могла получить сексуальное удовлетворение от обычных людей.