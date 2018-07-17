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Духи помогли заглянуть в будущее и посмотреть на водоем совсем иными глазами, уверяет экстрасенс.

Кажетта Ахметжанова предостерегает жителей поселений около озера Байкал от страшного будущего для «жемчужины России». По ее словам, пение местных лесов позволило ей хорошо разобраться в вопросе будущего для водоема. Несмотря на свою предрасположенность к встречающим ее людям, финалистка «Битвы экстрасенсов» предрекла неожиданную судьбу Байкалу. Кажетта не стала отрицать, что обеспокоена состоянием дел в данной местности. Вокруг озера замечены духи, которых здесь немало. Они и рассказали экстрасенсу о том, что люди не хорошо обходятся с «сибирской жемчужиной». В прошлом Байкал наполнялся водами многих рек, но в будущем его ожидает пополнение за счет нечисти. В этот термин эксперт вложила отходы с предприятий.

«Духи сказали, что раньше в него вливались разные воды из рек, а сейчас люди вливают нечистоты. Байкал – сильное сердце этой земли. Поэтому берегите это озеро – оно священное. У меня видение, что в течение десяти лет оно начнёт уменьшаться. Если, не дай Господь, начнут выкачивать воду – Китай или другие страны – сразу лес будет уходить», - ошарашила людей Кажетта.

Такой сценарий развития событий приведет к тому, что наступит в регионе экологическая катастрофа. На данный момент Ахметжанова принимает частные сеансы в Бурятии, где будет гостить и помогать людям до 21 июля.