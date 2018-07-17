Из-за чьей-то беспечности полицейские ехали в поезде из Сочи стоя

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Сотрудники правоохранительных органов возвращались со службы на чемпионате мира в условиях очень далеких от человеческих. Из-за ошибки МВД люди спали вповалку на полу.

Вчера в Сеть выложили видеоролик, в котором запечатлено, как полицейских размещают в купе по двое на одно место. Сначала некоторым это даже показалось забавным, и слышались шутки вроде: «В тесноте, да не в обиде». Но это было только начало ночного кошмара.

Позже появилось еще одно видео, на котором полицейские, которые ехали домой после командировки стоя, на ночлег вынуждены были устроить себе спальные места в проходе вагона. Автор прокомментировал видеоролик: «Вот так вот МВД предоставляет места».

В пресс-службе ГУ МВД утверждают, что такая ситуация с недостатком количества мест в вагонах не могла произойти из-за чьей-то беспечности в краевом ведомстве, так как число мест в точности соответствует количеству откомандированных сотрудников полиции и даже предусмотрен резерв - 40 дополнительных посадочных мест в том же поезде.

Всего для усиления местного личного состава охранять стадион «ФИШТ» прибыли 4500 служащих.