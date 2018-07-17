«Война начнётся после падения Сирии»: Тайное послание Ванги о третьей мировой войне

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Запад будет воевать с Востоком, после чего все религии исчезнут под влиянием «белого братства», которое создадут в России. Об этом рассказала племянница провидицы.

После Второй мировой войны появилось множество пророков, которые высказывали свои предсказание о третьей мировой войне. У каждого из них было своё виденье на возможные события будущего и каждый из них давал различные предсказания кровавым событиям.

Однако среди всех них особенно выделяется известная Ванга. Она рассказала, что будет ещё не одна кровавая война, почему падёт Сирия и чего ждать человечеству после того, как будет уничтожена некая «могущественная держава».

В вопросах Сирии сходится огромное количество предсказателей. Толкователи заявлений Ванги сообщают, что она предсказывает ряд страшных событий, но точных данных не о чём нет. Однако об этом говорит племянница Ванги Красимира Стоянова, которая пошла по стопам знаменитой родственницы. Она растолковала тайное послание Ванги.

По словам девушки, провидица говорила о войне Запада с Востоком в 1978 году. Третья мировая произойдёт после падения Сирии. Страна будет уничтожена вместе с режимом действующего президента.

В это же время болгарская ясновидящая заявляла, что человечество погубит вера. Религиозные фанатики по всему миру объединятся в кланы и начнут воевать. Большую роль в этом вопросе буде играть Россия.

Именно в РФ организуют некое «белое братство». Когда все религии исчезнут, будет только учение этой группы людей. Похожие события предсказывал и Нострадамус. Он предвещал, что война начнётся на Востоке. Появится некий «антихрист», который продаст свою душу женщине. Он и начнёт войну.

По словам современного астролога Павла Глобы, война начнётся в период с 2018 по 2022. Это время станет для человечества самым тяжёлым.