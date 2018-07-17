«Шифровка от ФСБ»: В Ростове-на-Дону нашли бабушку «Трамповну»

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Двойник Трампа ездит с надменной улыбкой Дональда в троллейбусе по городу.

Неприметная бабушка оказалась очень знаменитой и получила массу восторженных комментариев от россиян. История ростовчанки стала популярной буквально за сутки. В социальных сетях аноним опубликовал снимок бабушки. То, что в Ростове-на-Дону нашли уникальную женщину «Трамповну», не смутило никого. Жители города обратили внимание на поразительное сходство пожилой женщины с американским лидером.

Действительно, много внимания обратили на бабушку, но «травить» ее никто не собирался. По версии пользователей сети, появились предположения, что это своеобразная шифровка от ФСБ. Людей просят не зацикливаться на снимке и не привлекать особого внимания к бедной женщине. Личность ее до сих пор не установили.

«Это же надо было рассмотреть», «Сегодня утром эта бабушка проснулась знаменитой», «Трампа Ивановна», «Никто над ней не глумится, все за неё радуются», «Надеюсь никто не в обиде, но правда похоже», - написали юзеры.