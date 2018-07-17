Ужасающего прозрачного пришельца засняли в США

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Инопланетянин был похож на простое одноклеточное животное, представляя собой сгусток энергии.

Недавно в Сеть попало видео, которое показывало ужасающего прозрачного пришельца. По словам автора ролика, его засняли в США в городе Флоренция.

При просмотре ролика видно, что прозрачный белый пришелец был похож на некий сгусток энергии. Он то появлялся, то исчезал в течение всей ночи. Специалистам инопланетянин напомнил простейшее одноклеточное животное, которое пульсирует из-за процессов жизнедеятельности.

Эту теорию подтверждает тот факт, что в прозрачном живом сгустке энергии были видно органы пришельца. Они также были прозрачны, но имели некий более тёмный оттенок.

В комментариях к опубликованному ролику сотни людей написали, что во время своей жизни встречали ночью такую же таинственную материю. Они замечали ужасающего пришельца во время сна. Существо просто наблюдало за ними.

Кстати, учёные предполагают наличие именно такой невидимой формы жизни. Эксперты из NASA заявляли, что вскоре они начнут искать жизнь на других планетах совершенно иным способом. Они предположили, что жители других частей космоса могут иметь не материальную и физическую форму, а энергетическую.

То есть пришельцами могут быть такие же невидимые прозрачные существа, которых удалось запечатлеть на камеру американцу. По словам учёных, такие инопланетяне представляют собой сгусток энергии, которая тоже мыслит, питается, общается с внешним миром и размножается. Но эта разумная энергия, к примеру, не способна дышать и чувствовать физический мир с температурами.

Эта теория может найти жизнь на, казалось бы, безжизненных планетах.