В Благовещенске по набережной Амура прогуливаются ядовитые змеи

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Жители Благовещенска шокированы тем, что городская набережная стала опасным местом для отдых горожан. Теперь там вместе с людьми прогуливаются и ядовитые змеи.

Жители столицы Приамурья жалуются на то, что все чаще стали встречать ядовитых змей прямо на набережной Амура. Таким неприятным соседством люди в Благовещенске делятся в социальных сетях, выкладывая кадры со змеями.

Специалисты сообщают, что змеи вынуждены были выйти на набережную из-за паводков, которые затопили их привычную среду обитания. Также известно, что при встрече со змеями не нужно делать резких движений и стараться ударить ее, такими действиями человек только вынуждает ее нападать.

Очевидцы рассказали, что в минувшие выходные змея была обнаружена на набережной в районе улицы Мухина, 1, а в воде плавали ее сородичи. Жители Благовещенска испуганы, ведь они могут укусить не только взрослых, но и детей. Некоторые смельчаки пытаются отлавливать змей и отпускать их подальше от людных мест.

Многие уверены, что количество змей на набережной возросло после того, как была отсыпана «Золотая миля». Экологи изучили ситуацию и рассказали, что на набережной много щитомордника, который является ядовитым видом. Пока случаев укуса людей зафиксировано не было, но меры предосторожности соблюдать необходимо. Городские власти пока не сообщили, как и когда они попытаются устранить данную проблему.