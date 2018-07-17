«Плачет и обнимает»: Самый одинокий шимпанзе в мире впервые нашёл друга

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Больше 30 лет над обезьяной проводили медицинские опыты. Когда животное постарело, его просто отправили в одиночную клетку.

Известный на весь мир шимпанзе Понсо уже давно получил славу самого одинокого в мире. Дело в том, что обезьяна всю жизнь, больше 30 лет, прожила в лаборатории. Животное забрали у матери ещё во младенческом возрасте. На шимпанзе ставили медицинские опыты, но ему удалось выжить. Через 30 лет, когда Понсо стал уже старым, его отправили жить на практически безлюдный остров.

Вместе с остальными шимпанзе Понсо жил в одиночных клетках. Животных обслуживали, кормили и убирали за ними только несколько человек из обслуживающего персонала. В один момент «коллеги» Понсо начали умирать, потому что были очень стары и всю жизнь подвергались медицинским опытом.

В конечном итоге Понсо остался один на всём безлюдном тропическом острове. Его прозвали «самый одинокий шимпанзе». Однако недавно Понсо впервые нашёл друга. Им стала учёный и основатель Центра по сохранению шимпанзе Естель Ребалланд. Она провела целую акцию по спасению Понсо.

Сейчас самый одинокий шимпанзе в мире прибыл на небольшой остров государства Кот-д`Ивуар. Понсо уже подружился с Естель Ребалланд. По словам женщины, когда он видит своего первого и единственного друга, он плачет и обнимает её. Мощная почти 40-летняя обезьяна в голове остаётся «подростком». Он бегает вместе с учёным и «хихикает от радости».

Самый одинокий шимпанзе в мире уделяет много любви и внимания своему другу. Женщина хочет найти Понсо компаньона его вида. Пока что шимпанзе остаётся только дружить с человеком и на несколько часов выходить в дикую природу под присмотром человека. За это время он может насладиться обществом других диких животных.