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Путешественник во времени заявил, что из-за масштабной трагедии человечество пересмотрит свои принципы.

Путешественник во времени, прибывший из 6491 года, рассказал об апокалипсисе. По словам мужчины, который старается скрывать свою личность, конец света наступит из-за взрыва самого большого вулкана в мире, расположенного под заповедником Йеллоустоун.

Путешественник во времени Джеймс Оливер рассказал, что прибыл из 6491 в частности, чтобы предупредить о взрыве Йеллоустона. Вулкан уничтожит и опустошит не только территорию Канады и США, но и львиную долю всей планеты Земля.

По словам гостя из будущего, самая большая опасность будет состоять в том, что вулкан Йеллоустоун выбросит миллионы тонн золы в атмосферу. Ни один самолёт не сможет через неё пролететь. Двигатели будут просто ломаться вод воздействием горячей золы. Мобильная связь и интернет в половине регионов Земли перестанет работать. Говоря о человечестве Оливер добавил, что будут миллионы жертв.

Путешественник во времени добавляет, что после взрыва вулкана Йеллоустон начнут сбываться библейские предсказания. Однако никакого антихриста и Дьявола на Земле не окажется. Пришествие Сатаны, на самом деле, в Книге Откровений не упоминается. Никто кроме набожных христиан об этом не говорит.

Однако, по словам Джеймса Оливера, впереди у человечества очень тёмные дни. После взрыва Йеллоустона и перестройки в обществе выживших, больше всего пострадают геи. Гость из будущего заявляет, что им больше не разрешат собирать митинги, ходить в университеты. Гомосексуалистов также не будут брать на работу. Секс-меньшинства полностью исчезнут.

Но пострадают не только геи, но и афроамериканцы с латиноамериканцами. Их не будут обучать. Это всё запретит суд, и укажет, что «временно». Путешественник во времени предупреждает, что всё это породит массу недовольства по всей Земле.

Начнутся теракты и не масштабные гражданские войны. Однако, через несколько тысяч лет общество восстановится. Джеймс Оливер рассказал об этой чёрной истории человечества, добавив, что не хотел бы его пережить. Он хочет поскорей отправиться в свой 6491 год, но современные технологии ему это не позволяют. Машина времени Оливера сломалась во время путешествия в 2018 год.