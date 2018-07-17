В Волгограде покупателям предлагали ненастоящий сыр в сети магазинов «Радеж»

Сегодня, 09:04

Контролирующие органы сделали предупреждение сети волгоградских магазинов, руководство которого пообещало исправить недочеты. Установлено, что свыше ста торговых точек по всему городу торговали таким искусственным сыром.

Жители Волгограда стали жаловаться в контролирующие органы на то, что во многих магазинах города под видом натурального твердого сыра продается сырный продукт. Люди возмущены тем, что стоимость такого сыра высокая, как у натурального, а вкусовые и питательные качества абсолютно не отвечают стандарту. Кроме этого, многим людям просто противопоказано по состоянию здоровья употреблять такой сыр.

Установлено, что сырный продукт «Фетакса»не содержит натурального молока, а только его заменитель. Такой продукт продавался в магазинах сети «Радеж» под видом плавленого сыра. Такими действиями продавец вводит потребителя в заблуждение.

После проведения проверки магазина, руководство не стало отрицать распространенной информации, но в своих неправомерных действиях сослалось просто на техническую ошибку. Все же антимонопольный орган в ходе проверки учел и тот факт, что потребителю предоставляли недостоверную информацию на ценнике и рекламном проспекте магазина.

По результатам проверки специалистами торговой сети ООО «Радеж» было выписано предупреждение, в котором идет речь о необходимости прекращения распространения ложной информации во время рекламы какого-либо продукта. Администрации магазина необходимо исправить информацию на ценниках и изменить стоимость продукта. Все предписания необходимо выполнить в кратчайшие сроки.