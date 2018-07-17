«Комитет 300»: Тайное сообщество готовит Третью мировую войну

Сегодня, 09:36

3 млрд «бесполезных едоков» к 2050 году полностью истребят члены секретной структуры, предупреждает узник Гаагского трибунала, С. Милошевич.

Эксперт научных исследований рассказал о новой угрозе для человечества. Речь идет о тайном сообществе, которое получило название «Комитет 300». Этот союз, по словам исследователя, объединил королеву Англии, королеву Нидерландов, королеву Дании и королевские семьи Европы, старые семьи Черной Аристократии Европы, американского «Восточного либерального истэблишмента». К их числу также отнесли и представителей иллюминатов, Всемирного совета церквей и ордена Сиона. По своей сути это механизм, который выбирает тех, кому можно стать членом комитета, а остальные станут услужниками комитета 300. Известно. что сообщество готовит Третью мировую войну. На сегодняшний день созданная структура стала политической организацией. Против человечества ведется скрытая война по всем фронтам. Есть предположение эксперта, что НАТО (Организация Североатлантического Договора), МВФ (Международный валютный фонд), ВТО (Всемирная торговая организация) и другие стали главными системами, которые негативно и скрыто истребляют страны и народы, своей политикой и единой позицией, направленной на геноцид.

Согласно тайным планам членам «Комитета 300», в ближайшее время население Земли будет резко уменьшено для построения «пирамиды подчинения». Узник гаагского трибунала, С. Милошевич рассказал, что тайная организация к 2050 году истребит 3 млрд «бесполезных едоков». Это станет реальным при скрытом геноциде: сокращении промышленности, легализации порнографии и наркотиков, разрушения христианства, В будущем «Комитет 300» будет править миром в не избираемым количестве членов по их декретам, население составит 1 млрд человек-прислужников, среднего класса не будет, отсутствие границ между странами станет нормой, христианство перестанет существовать, браки аннулируются, а дети станут госимуществом.