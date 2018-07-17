«Дети Сатаны»: Одержимая девочка дала точное описание Дьявола

Сегодня, 08:38

По словам ребёнка, Люцифер влиял на неё и заставлял делать «ужасные вещи». Во время ритуалов, малышка говорила латинские заклинания.

Недавно в социальных сетях появилось видео с маленькой чернокожей девочкой. На опубликованном ролике ребёнок находился в группе детей, видимо в какой-то религиозной общине. Когда взрослые задали девочке вопрос о Сатане, она дала точное его описание.

Позже оказалось, что малышка недавно была одержимая. Авторы ролика рассказали, что после изгнания Дьявола ребёнок мог не только описывать Сатану, но и рассказывать о нём различные вещи.

Девочку в роликах называли именем Маадвоа. Она рассказала, что Дьявол был хорош только в том, чтобы влиять на неё. Из-за этого Маадвоа часто совершала плохие поступки. Речь идёт не только об обычных детских шалостях.

По словам ребёнка, Дьявол заставлял делать её мелкие проступки, вроде украсть молоко из холодильника учителей, или же обманом получить их похвалу. Сатана также подбивал девочку и на более жёсткие поступки, которые мог бы совершить ребёнок. Под влиянием Дьявола Маадвоа хотела покалечить своих друзей, дралась с ними, забирала их личные вещи, обманывала всех подряд, получая таким образом желаемое.

По словам Маадвоа, Сатана часто говорили ей, что делать, но он «ушёл», когда родители отвели её в христианскую общину. Там ребёнком занялись священники, и им удалось ему помочь. По словам специалистов, во время ритуалов девочка произносила различные заклинания на латинском языке.

Ранее сообщалось, что «дети Сатаны» были описаны специалистами. Эксперты рассказали о самых страшных случаях вселения в Дьявола в младенцев.