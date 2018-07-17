Исаак Калина: обеспечение равнодоступности качественного школьного образования — задачи повышенной важности

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В ходе прошедшей 11 числа в Школе будущего директора лекции глава московского Депобразования Исаак Калина рассказал о том, почему для мегаполиса так важно обеспечить равнодоступность качественного школьного образования. Как подчеркнул министр, все столичные дети должны иметь возможность получить качественное образование. Об этом рассказывает портал Mos.News.

Выполнением задачи обеспечения равного доступа к качественному образованию в Москве озаботились семь лет назад. В связи с этим в местной образовательной системе был запущен ряд преобразований, среди которых выделяется изменение схемы начисления баллов в рейтинге школ. Высокие позиции в нем позволяют учреждению образования рассчитывать на финансовые поощрения от столичного правительства.

Как отметил Исаак Калина, актуальная схема начисления баллов никоим образом не ограничивает возможности детей. Им даже позволяет участвовать в любом количестве школьных олимпиад.