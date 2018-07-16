«Манси не виноваты»: Души группы Дятлова пытаются рассказать тайну своей гибели

Сегодня, 20:37

Призраки погибших при таинственных обстоятельствах туристов блуждают вблизи поселка Вижай. Обрести вечный покой им не позволяет безнаказанность виновников страшной трагедии, считает автор мистического фото.

В ночь на 2 февраля 1959 года случилось одно из самых загадочных событий прошлого века. Группа из девяти советских туристов, возглавляемая Игорем Дятловым, погибла мучительной смертью на Северном Урале. За 70 лет следователи так и не смогли установить причину трагедии, а приблизительная картина кошмара на перевале в Свердловской области породила множество мифов об убийце.

Группа Дятлова резала палатки изнутри, выбегала на мороз без одежды и боролась с «паранормальщиной», не оставившей на снегу никаких следов. Из-за переломов ребер и проломленного черепа у некоторых туристов, правоохранители возбудили уголовное дело, заподозрив в кровавой расправе представителей коренной народности Северного Урала манси. Их причастность к трагедии так и не была доказана, а у конспирологов нет сомнений – юных путешественников убили инопланетные монстры.

«Манси не виноваты. Они первыми рассказали о загадочном «огненном шаре» вблизи поселка Вижай в ночь гибели туристов. Все эти годы люди не тех и не там искали», - считает автор шокирующего фото.

Души группы Дятлова пытаются рассказать тайну своей гибели, выискивая людей в богом забытой местности. Параллельно они блуждают в районе трагического перевала, в надежде повстречать оборвавшее их жизни существо, высказываются о снимке с призраками группы Дятлова конспирологи.

Версии об инопланетном убийце появились на фоне сведений о неадекватном поведении погибших туристов, пропитанной радиацией одежде, «огненном шаре» в небе и отсутствии следов борьбы при множественных травмах.

Скептики не верят в призраков и прочую «паранормальщину», объясняя трагедию на перевале Дятлова встречей жертв с беглыми преступниками, «оборотнями в погонах» или браконьерами.