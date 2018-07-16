«Символ бесконечности»: В Иркутской области 427 пар женятся 8 и 18 августа

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Последний рекорд по бракосочетанию установлен 8 августа 2008 года. Тогда зарегистрировали 650 браков, информируют сотрудники ЗАГСа.

В Иркутской области 427 пар женятся 8 и 18 августа и не мудрено, ведь восьмерка представляет собой символ бесконечности. Если верить нумерологии, то семьи, созданные 8 августа 2018 года, сулят успех в отношениях и достижении семейных целей. 18 августа 2018 года не менее подходящий день для свадьбы, который обещает молодым позитивные изменения в жизни. Отмечается, что 8 и 18 августа будет зарегистрировано 181 и 246 союзов соответственно.

В Иркутской области 175 пар поженились 8 июля в День семьи, что не менее символично для такого мероприятия. Однако повезло не всем суеверным женихам и невестам. К примеру, в Воронеже в этот день не регистрировали в ЗАГСах из-за того, что он выпал на воскресенье.