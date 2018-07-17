Жизнь молодого рязанца спасли сосудистые хирурги

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Молодой мужчина благодарит медиков за своевременно оказанную помощь и спасение его жизни.

Случай, произошедший с 31-летним жителем Рязани, врачи называют нетипичным. У такого молодого пациента случился ишемический инсульт.

Как рассказывает Илья, находясь на работе, он почувствовал головную боль и онемение руки. На такое состояние мужчина решил не обращать внимание. Благодаря коллегам, которые проявили настойчивость и вызвали скорую помощь.

Мурашову была оказана своевременная помощь. Машина прибыла всего через 15 минут и пострадавшего доставили в медицинское учреждение. Там ему был поставлен диагноз ишемический инсульт, виной которому стал тромб.

Дело в том, что этот случай оперативного вмешательства в остром периоде ишемического инсульта в Рязанской области стал первым. Операция длилась два часа. Все завершилось благополучно. Внутренний слой пораженного тромбом сосуда был очищен.

Молодой рязанец благодарен за то, что сосудистые хирурги спасли его жизнь и дали возможность увидеть своих детей, а в дальнейшем вести активный образ жизни здорового человека.