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Каждый третий американец уверен в народном свержении Дональда Трампа. К миру люди придут только, когда «города будут уничтожены в огне». Исследование провела компания Rasmussen.

Недавние исследования компании Rasmussen показали, что каждый третий американец считает, что в ближайшие 5 лет в США произойдёт полномасштабная гражданская война.

Такому настроению способствует появление в стране различных лидеров, громкословных сенаторов, телевизионных экспертов, звёзд Голливуда и музыки. К революции не однократно призывали телевизионные комментаторы Донни Дойч и Крис Мэтьюз. Мировые звезды, такие как Мадонна, Джонни Депп и Снуп Догг, открыто поощряли убийство Дональда Трампа.

Используя своё влияние на религиозных людей, они приводят в пример библейские толкования. По словам пророков, о революции в США предупреждал ещё пророк Исаия. В библейских текстах написано, что американские города опустеют, они будут сожжены огнём. Пророк Иезекииль, как считают современные проповедники, предупреждал, что города наполнятся насилием, придут разрушения, и только тогда люди начнут искать мира.

Современные настрои в обществе США показывают, что пророчества уже начинают исполняться. В своём желании свергнуть Дональда Трампа американцы наполняются духом ненависти, который проходит через все США.