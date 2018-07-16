Неизвестный монстр-змей напал и искусал 17-летнего парня

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Чудовище выпрыгнуло из кустов, сбило пострадавшего с ног, начало его грызть и избивать хвостом. Об этом рассказал сам пострадавший.

В американском штате Флорида в городке неподалёку от Джексонвилла, неизвестный монстр-земей напал на 17-летнего парня. Молодой человек косил траву при помощи газонокосилки. В один момент из кустов на него бросилось неизвестное чудовище.

Монстр-змей сбил парня с ног, напал и искусал его. После этого существо скрылось за забором. Пострадавший юноша рассказал, что после происшествия он просто подошёл к своей машине и сел в неё. От увиденного ужаса молодой человек только зажал рану и не двигался.

После того, как шоковое состояние прошло, парень отправился в ближайшую клинику. Там врачи лечили подростка на протяжении 7 часов. По словам медиков, неизвестный монстр укусил парня ядом, похожим на змеиный. Он не успел ещё рассосаться по всему телу, поэтому пострадавшего удалось спасти.

Парень в своём интервью рассказал, что врачи поддерживают версию укуса змеи, хотя он сам её отрицает. Он заявляет, что неизвестное существо буквально сбило его с ног, а затем стало бить хвостом его по ноге и кусать.

Несмотря на встречу с неизвестным опасным чудовищем, парень продолжит косить газоны. Юный предприниматель имеет небольшой собственный бизнес. Случай с неопознанным монстром его научил быть осторожней, но перестать заниматься делом, пострадавший не намерен.