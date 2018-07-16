В Чили рыбаки выловили из океана 150-килограмового монстра

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Очевидцы заявили, что 5-метрове чудовище было похоже на «огромную адскую рыбу.

В Чили рыбаки поймали 150-килограмового монстра. Огромное чудовище было длинной в 5 метров. По словам рыбаков, оно выглядело как «огромная адская рыба».

Морское чудовище было выловлено в городе Икике в водах Тихого океана. Когда кровожадный монстр был пойман, его официально зарегистрировали учёный из местного Университета Артуро Прат и доктор Мигель Арайя Кристи. Учёные провели замеры, взвесили чудовище и пришли к выводу, что им оказалась обычная рыба-ремень.

В это же время рыбаки рассказали, что похожих странных рыб они находят очень часто. К учёным не всегда получается обратиться, поэтому большинство из экземпляров мужчины просто выкидывают.