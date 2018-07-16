«Космическая дискотека»: Очевидцы наблюдали танцы Венеры вокруг Луны

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Казалось, планета расположилась от спутника на расстоянии в несколько сантиметров.

Вчера, 15 июля, многие люди по всей планете могли наблюдать необычное явление. Поздно вечером в небе появилась Луна и Венера. Последняя находилась очень близко к ночному небесному светилу.

Заметить необычные танцы Венеры вокруг Луны можно было в течение получаса. Примечательно, что в это же время очевидцы также наблюдали в правом нижнем углу ночного неба и Меркурий.

Стоит отметить, что такая космическая дискотека будет наблюдаться ещё в течение нескольких ночей в текущей недели. Если верить словам учёных, то Луна сейчас находится на расстоянии в 362 102 километра от Земли, а Венера в 400 раз дальше.