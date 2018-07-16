Мбаппе отдаст гонорар ЧМ-2018 на благотворительность

Сегодня, 17:08

Нападающий, самый молодой футболист, который принимал участие в мундиале 2018, Килиан Мбаппе пожертвовал детям инвалидам, полученные за игру в чемпионате деньги.

Мбаппе признан лучшим молодым игроком ЧМ‐2018. Он оказался человеком с большим сердцем. Свой гонорар, полученный за время участия в мундиале 2018, форвард французской сборной перечислит в благотворительные фонды. Денежные средства, в количестве более полумиллиона долларов дадут возможность детям с ограниченными возможностями бесплатно обучаться спорту.

Еще полтора года назад о молодом футболисте почти никто не знал. В течение этого времени француз одержал победу на чемпионате Франции в составе клуба «Монако», вошел в десятку на голосовании за звание лучшего игрока года по версии ФИФА. Позже Мбаппе, за 180 миллионов евро, стал участником клуба ПСЖ.

Килиана называют молодым феноменом и пророчат успешное и светлое будущее.

В финальном матче ЧМ-2018 сборная Франции одержала блестящую победу над сборной Хорватии с итоговым счетом 4:2. В игре, которая проходила в Москве на стадионе «Лужники», Килиан Мбаппе стал автором одного из четырех голов.