Армагеддон: Иоанн Богослов назвал место последней битвы между добром и злом

Сегодня, 17:02

Об этом ему рассказал сам Бог, который велел записать данные в свои откровения. Конец света станет причиной исчезновения грешной цивилизации.

Иоанн Богослов в своих откровениях назвал место последней битвы между добром и злом, которая произойдет в месте под названием Армагеддон. Эксперты проанализировали пророчество и предполагают, что схватки стоит ожидать на равнине Мегиддо или Мегиддоне, это в современной Изреельской долине, отделяющей горы Галилеи от гор Самарии. Именно в этом месте происходили самые знаменитые битвы: Тутмос III с планом захвата Палестины (1457 год до нашей эры), израильтяне бились с филистимлянами (1004 год до нашей эры), завоевание Галилеи ассирийским царем Тиглатпаласаром III (732 год до нашей эры), Наполеон Бонапарт и Османская империя (1799 год), Турция и Англия (1918 год).

Скептики уверяют, что иное место в видения к Иоанну Богослову прийти и не могло, поскольку он родился и долгое время жил в Израиле. Эта местность ему была хорошо знакома. Вместе с тем, конспирологи не проходят мимо пророчества Богослова и заверяют, что Апокалипсис наступит уже 16 августа.